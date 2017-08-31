熊讚失業後去何方？ 想留下來還得看柯P

世大運閉幕式後，熊讚在臉書表示自己即將失業，對此，許多臉書小編前來挖角。(取自熊讚臉書)

2017台北世大運於昨(30)日順利畫下句點，其中受到外國選手以及民眾喜愛的吉祥物「熊讚」也在臉書上表示世大運過後即將失業，需要好好的「冬眠幾天」，九月或許會到就業服務處，登記並尋找新工作。許多網友除了表達不捨之意，並提出點子，為熊讚尋找新工作。事實上，台北市長柯文哲在29日就已經透露，就有考慮把熊讚留下來當北市府吉祥物。

宣傳台北世大運，熊讚可說是不遺餘力，也在民眾心中留下高人氣，周邊商品銷售排名中，熊讚娃娃名列民眾銷售排行第三名、選手第五名，可見其魅力十足。世大運閉幕式結束後，熊讚在臉書提到：「今晚卸下世大運吉祥物的重責後，熊讚我….失業了。或許明天的遊行後，需要好好的在炎夏「冬眠幾天」，九月或許會到就業服務處，登記並尋找新的工作。」許多網友在底下留言說道「熊讚我愛你～不要走」、「去當台北吉祥物啊」、「熊讚休息完要趕快復出喔!」；還有像是OPEN小將等臉書粉絲團小編也前來挖角，邀請熊讚前來上班。

對此，據《蘋果日報》報導，「熊讚」的主管機關，台北市觀傳局長簡余晏表示，熊讚有兩條路走，一是考慮退休，因為熊讚最高一個月跑超過50場活動，實在太辛苦；另一條則是輔導熊讚轉業，看是否要當整個北市府的吉祥物，不過熊讚必須要先去勞動局登記領表，看是否輔導轉業，假使熊讚有意要爭取當市府的吉祥物，也必須要提出勝任的道理，之後要提出履歷給柯文哲，藉下來就是看柯文哲的表態如何；北市府發言人劉奕霆指出，要等熊讚提出履歷後，再由柯文哲來決定。

由此看來，熊讚是否能回鍋台北市政府，還要看老東家是否賞臉，讓熊讚躍升為台北市真正的吉祥物。

(中時電子報)