優步新執行長：目標最快2019年掛牌

華爾街日報周四報導，優步（Uber）新執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，上任後將致力推動股票首次公開發行（IPO），預估需要1年半或3年時間，目標最快2019年掛牌交易。知情人士指出，科斯羅薩西對IPO進展設定較寬鬆的時程，以便更有餘裕讓受醜聞與官司纏身的優步重返常軌。

(工商)