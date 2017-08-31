威力彩頭獎12.37億元 獎落彰化市
威力彩今晚開出頭獎了!台灣彩券表示，威力彩頭獎由彰化縣彰化市西安里曉陽路106號的「發發發允得商行」，「1注獨得」高達12.37億元彩金。；由於一人獨得，這是威力彩史上第10高獎金，以及第四屆第5高，幸運兒可將今年最高頭獎抱回，堪稱最幸運的頭獎中獎人。
這期威力彩開出的獎號，第一區分別為02、05、08、09、14、18，第二區中獎號碼為04。
在連續摃龜27期之後，今年以來「最大的」威力彩頭獎，今晚(31日)終於開出，頭獎獎落彰化。
台彩表示，這是今年以來最大的「單注」頭獎金額，也是自第4屆公益彩券發行以來「第5高」頭獎金額，課完稅後，中獎人單注可拿到9.896億元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。