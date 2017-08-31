威力彩頭獎12.37億元 獎落彰化市

威力彩頭獎12.37億元開出來了!獎落彰化市，幸運兒抱得今年最大頭獎。圖為台彩總經理黃志宜日前於彩券行買彩券，非彰化開頭彩彩券行。(洪凱音攝影)

威力彩今晚開出頭獎了!台灣彩券表示，威力彩頭獎由彰化縣彰化市西安里曉陽路106號的「發發發允得商行」，「1注獨得」高達12.37億元彩金。；由於一人獨得，這是威力彩史上第10高獎金，以及第四屆第5高，幸運兒可將今年最高頭獎抱回，堪稱最幸運的頭獎中獎人。

這期威力彩開出的獎號，第一區分別為02、05、08、09、14、18，第二區中獎號碼為04。

在連續摃龜27期之後，今年以來「最大的」威力彩頭獎，今晚(31日)終於開出，頭獎獎落彰化。

台彩表示，這是今年以來最大的「單注」頭獎金額，也是自第4屆公益彩券發行以來「第5高」頭獎金額，課完稅後，中獎人單注可拿到9.896億元。

(中時)