巴菲特：手中的蘋果股票 1張都沒賣！
股神巴菲特（Warren Buffett）周三度過87歲生日，受訪時談到他看好蘋果前景，強調手中的蘋果股票1張都沒賣。
身為柏克夏海瑟威董事長暨執行長的巴菲特，接受CNBC電視節目「Squawk Alley」訪問時表示，「我從來沒有賣出任何1張蘋果股票」。
當被問及未來是否加碼再買蘋果，巴菲特不願回答，表示「我確實上季又買進蘋果股票，但沒有留意買進的時間點」。
2016年巴菲特的投資公司柏克夏海瑟威首度買進蘋果股票，這也是繼IBM後，這家公司買進的第2檔科技股。
巴菲特指出，去年柏克夏首次投資蘋果，有位操盤手買進約1,000萬股，「後來我關注蘋果一陣子，於是又買進更多。」
巴菲特口中的那位操盤手，應該是他的愛將康姆斯（Todd Combs）或韋斯勒（Ted Weschler），但巴菲特未透露是誰。
截至2017年6月30日止，申報監管機關文件顯示，柏克夏擁有蘋果1.302億股。若以蘋果目前股價163美元為計，柏克夏手中的蘋果股票價值約212億美元。
巴菲特提及，若與IBM相比，他對蘋果的未來更有信心。他認為，IBM的價值已不如6年前他開始買進時的水準，而是「有些走下坡」。
截至2016年底，柏克夏持有IBM約8,100萬股，2017年前兩季約售出3分之1持股。
(工商)
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