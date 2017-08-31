用暑假作業深耕環境教育 童製作愛地球創意小書
高市岡山國小今年暑假作業不一樣，老師林晉如以環境教育為核心，讓學生透過已故導演齊柏林《看見台灣》紀錄片，看見家鄉美麗與哀愁，省思環境衝擊危機，結合國語、社會、自然、勞作科目，各自完成獨一無二「愛台灣、愛地球」環保創意小書。
欣賞齊柏林紀錄片後，小朋友開始關注居住地方，走訪大街小巷，穿越樹林、河流，看見台灣之美，也看見廢水、垃圾空氣污染，激起許多小朋友珍惜地球資源和環境的使命感，製作環保創意小書過程中，不約而同提到當環保志工，誓言保護美麗家鄉。
林晉如指出，紀錄片影像給學童帶來很大震撼，發現環境遭到嚴重破壞，以及過度開發與污染，對地球暖化的傷害，因此透過這次的暑假作業，深化環境教育，培養孩子用實際行動對抗地球暖化，認識溫室氣體減量、資源節約與再生、力行綠色消費。
「避免吃進口商品、盡量走路」六年一班陳冠至說，從齊柏林記錄片中，看到環境劇烈變遷，讓他領悟到改變就從生活的小習慣做起，例如多搭乘大眾運輸、少用化學有毒製品，消費時考慮對環境的衝擊，才不會破壞生態危害健康，他要向齊柏林看齊，保持一顆熱忱的心，守護台灣這塊土地。
(中時)
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