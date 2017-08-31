抽脂返家3小時不適送醫死亡 醫師業務過失致死判2年

林姓男子為局部瘦身，2012年4月到劉姓醫師所開診所抽脂，術後自行返家，但3小時後卻因身體不適自行打119求救，林男下午近4時被送醫，仍於當晚7時許因心臟血管疾病急性發作，心因性休克死亡。

劉姓醫師強調對方接受抽脂時，有以機器觀測生命徵象，過程無異常，術後護理師也問他是否有不舒服，而林男全程則是意識清醒，沒有頭暈不舒服等。法醫師則鑑定，林男死因應為溶脂手術後出現心血管疾病發作死亡，為手術之併發症。

高雄地院認為，因併發症的發生，導致林男因血氧濃度過低，使心臟承受嚴重負荷，進而引發心肌梗塞等心血管疾病發作，最後因心因性休克而死亡，客觀上並非不能經由及早發現、注意，而適時施以相應處置。認定劉姓醫師違反術後觀察義務，依業務過失致死判他徒刑2年，可上訴。

(中時)