LINE開團團購尿布奶粉 上游廠商爆捲款潛逃

高市楠梓區爆發團購尿布奶粉，匯了錢未出貨詐騙案，讓受害媽媽氣炸！警方指出，梁姓女子在LINE開團團購尿布、奶粉，因售價低於市價，吸引媽咪大量囤貨訂購，上月15日，她匯款8筆訂單，向上游廠商周姓女子訂貨，未料周收貨款卻未出貨，捲款2000多萬落跑，一查之下，周近年來奶粉尿布詐騙案，得手金額恐破億元。

警方表示，梁女開團幫訂尿布奶粉，因強調售價比市價優惠，出貨穩定，吸引許多媽咪跟團長達2年，今年7月份，出貨狀況陸續開始延遲，直到上個月無貨可出，又聯繫不到上游廠商周女，向楠梓派出所報案。

警方查出，周女詐騙手法疑似買高賣低，佈局長達4年以上，用接近5折低價吸引團媽當中盤揪團訂購，大量吸金後捲款潛逃，再接著詐騙下一批，受害人如滾雪球般愈滾愈大，估計上千人。警方說，現在聯繫不上周女，已傳喚她到案說明，依法偵辦中。

(中時)