生態交通全球盛典 高巿交通局公布配套措施

2017生態交通全球盛典10月在高雄哈瑪星開幕，高巿府交通局31日提出減碳、輕量、降速的3個實踐指標（3D）及5大免費配套服務（5F），包括免費替代停車場、免費社區接駁車、免費濱線卡、免費綠色運具借用及商家貨物免費轉運服務。

(中時)