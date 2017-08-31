王炳忠酸：請民進黨即刻推動制憲建國
新黨發言人王炳忠繼30日提議「廢國文、廢課綱」後，31日又在臉書火力全開，說請大權在握的民主進步黨即刻推動制憲建國，「光廢國文怎麼過癮，直接廢國旗、廢國號、建立台灣共和國！」他表示，民進黨都全面執政了還不台獨，遮遮掩掩歹戲拖棚，「你們看了都不煩啊？」
王炳忠也向獨派喊話，說自己主張廢國文、廢國號、廢課綱、廢憲法，「我去努力我們新黨的文史開班，向大陸爭取台生赴陸就學優惠；你們就快快努力去叫民進黨蔡英文建國制憲，我們或許還能分進合擊，聽懂了嗎？」
講到官方語言，王炳忠認為，台獨論述既然強調多元文化，包括荷蘭、西班牙、日本，那荷、西、英、日文都應該是官方語言，「至於我們中華兒女，已經說了不學你們台獨的課綱，你們也別來強迫我們，大家各自努力，自主學習，行嗎？」
王炳忠也回應網路上有人叫他「直接滾到對岸，入籍中國」，他認為，二戰結果中國人就是戰贏了日本，「台灣、大陸都是中國的領土，吾人先祖隨鄭成功來台，在台灣世代居住已3百多年，作為台灣生長的中華兒女，台灣、大陸兩域往返，兩岸一家親！」
他批評「不承認自己是中國人」者，「選了蔡英文又不台獨建國，崇拜的日本也不鳥你們，那你們該滾哪裡去？還賴在中國的領土台灣不走喔？」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。