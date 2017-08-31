王炳忠酸：請民進黨即刻推動制憲建國

新黨發言人王炳忠繼30日提議「廢國文、廢課綱」後，31日又在臉書火力全開，說請大權在握的民主進步黨即刻推動制憲建國，「光廢國文怎麼過癮，直接廢國旗、廢國號、建立台灣共和國！」他表示，民進黨都全面執政了還不台獨，遮遮掩掩歹戲拖棚，「你們看了都不煩啊？」

王炳忠也向獨派喊話，說自己主張廢國文、廢國號、廢課綱、廢憲法，「我去努力我們新黨的文史開班，向大陸爭取台生赴陸就學優惠；你們就快快努力去叫民進黨蔡英文建國制憲，我們或許還能分進合擊，聽懂了嗎？」

講到官方語言，王炳忠認為，台獨論述既然強調多元文化，包括荷蘭、西班牙、日本，那荷、西、英、日文都應該是官方語言，「至於我們中華兒女，已經說了不學你們台獨的課綱，你們也別來強迫我們，大家各自努力，自主學習，行嗎？」

王炳忠也回應網路上有人叫他「直接滾到對岸，入籍中國」，他認為，二戰結果中國人就是戰贏了日本，「台灣、大陸都是中國的領土，吾人先祖隨鄭成功來台，在台灣世代居住已3百多年，作為台灣生長的中華兒女，台灣、大陸兩域往返，兩岸一家親！」

他批評「不承認自己是中國人」者，「選了蔡英文又不台獨建國，崇拜的日本也不鳥你們，那你們該滾哪裡去？還賴在中國的領土台灣不走喔？」

(旺報)