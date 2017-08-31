處女升格當人妻 港女星背著老公大露胸
31歲香港女星王君馨，因為篤信基督教關係，堅決反對婚前性行為，還被港媒把她與鍾嘉欣、李亞男、苟芸慧、岑麗香封為「TVB五大處女」。然而去年嫁給圈外男友的她，升格人妻後尺度也跟著大解放，日前出席化妝品活動，就以一襲開胸爆乳裝，搶光全場男性目光。
王君馨婚後越來越性感，日前出席活動，更以一襲性感逼人的開胸裝，展現好身材，胸前那道「馬里亞納海溝」令全場男性看了目不轉睛，爆乳呼之欲出。
對於自己性感打扮，王君馨也坦言沒向老公報備，接著更將演出新戲《是咁的，法官閣下》，估計會有長達3個月時間與老公見面時間大減，但她就稱想試一下什麼叫「小別勝新婚」，看與老公一段時間沒見面，感情會不會更好。
(中時電子報)
關鍵字：王君馨、
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