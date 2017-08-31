6家銀行加入瑞銀數位貨幣計畫

瑞銀（UBS）周四宣布，全球6家大型銀行決定加入開發最新數位貨幣計畫，此系統利用區塊鏈（blockchain）技術進行金融交易的清算與交割，預計明年上路。

瑞銀表示，新加入的成員包括巴克萊（Barclays）、瑞士信貸（Credit Suisse）、 加拿大帝國商業銀行（CIBC）、匯豐（HSBC）、三菱日聯金融集團（MUFG）和道富銀行（State Street），這6家銀行將合作發展由瑞銀（UBS）主導的「結算專用幣」（utility settlement coin）系統，盼能提升金融市場效率。

(工商)