小貨車自撞電線桿爆胎 男酒駕遭逮
高雄湖內警分局一甲派出所警員洪昇永、蕭聖杰，日前執行巡邏勤務，經路竹區環球路竹湖陸橋時，發現自小貨車停放路中，造成交通阻塞，貨車駕駛陳姓男子（51年次）說只是爆胎，已通知拖吊車來拖吊，不須警方協助。
但員警仔細查看，發現在橋下有一隻遭撞斷交通號誌桿，陳男才坦承因風切效應導致其貨車偏移自撞，警方直覺該男子有異，且交通號誌桿屬於公物，無法賠錢私了，一切均要依車禍SOP處置，遂將陳男帶返派出所進行酒測。
陳男酒測前連喝了3瓶礦泉水，矢口否認喝酒，辯稱昨晚有吃很多荔枝、龍眼，怕機器會誤判才狂喝水，結果酒測後，果然酒測值達0.34MG/L，超標！陳男見無法再狡辯了，才坦承前晚有喝高粱酒，沒想到過了一夜酒還沒退，酒測值還是超標。全案依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。
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(中時)
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