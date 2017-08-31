台糖收回農民休憩公園 立委爭取保留

高市岡山區東區農民休憩公園位於岡山華崗里，在小崗山及周邊稻田的襯托下顯得美輪美奐，公園內除了籃球等運動設施外，也種有許多老樹，鄉親們常到公園散步、運動，公園內的人造湖不僅加深景色的立體感，更深具防洪功能，每逢汛期都為當地居民「容納」了不少雨水，可以說是個老少咸宜的好地方，深受當地民眾喜愛。

休憩公園的土地原屬台糖公司所有，區公所每年與台糖公司簽訂租賃合約供民眾使用，因政府公告地價逐年調漲，致租金106年已漲至158萬元，區公所恐將無法負擔高額的地租，曾研議是否降低租用約一半面積來解決預算不足問题，如此居民恐失去一個最美麗的休閒空間。

為讓民眾能繼續安心使用公園，立委邱志偉在接獲華崗社區發展協會陳情後，即邀請台糖公司、高雄市政府養工處、岡山區公所等相關單位等共同研議解決方案，市議員高閔琳也出席關切。

立委邱志偉針對東區農民休憩公園後續維管，曾多次為此與台糖公司、高雄市政府養工處及岡山區公所等單位召開協調會，再經充分溝通後終獲解決，共創三贏，區公所有能力再繼續承租，華崗、三和、大莊等里的鄉親們也能繼續有最優質的休閒空間可使用。台糖公司也樂於見到華崗一帶的居民有優美的公園可使用。

邱志偉表示，該筆土地的整理使用，在合法的前提下，應盡量以有利於居民休閒的方向來進行，並供里民推動社區總體營造。把綠美化植栽融入整體環境中，以符合生態永續概念，保有綠化環境，讓華崗、三和、大莊等里的鄉親們享有後山的祕密花園。

(中時)