被指與宥勝「二分奶爸天下」 修杰楷急撇清：天下那麼大！

修杰楷擔任主廚志工。（麥當勞提供）

修杰楷擔任主廚志工關懷遠地就醫家庭。（麥當勞提供）

修杰楷擔任主廚志工關懷遠地就醫家庭。（麥當勞提供）

修杰楷8月31日現身麥當勞叔叔之家「主廚到我家」擔任主廚志工，帶來拿手好菜「牛肉蔬菜咖哩飯」。他與宥勝因好老公、好爸爸形象深植人心，被形容「二分奶爸天下」，幾乎包辦瓜分了所有奶爸相關代言和活動，修杰楷一聽，急忙謙虛撇清：「哪有二分？天下這麼大！而且還有李仁哥！」並透露自己八月幾乎都在休息，活動真的沒接很多，「只接了4場而已」。

最近宥勝被黃子佼拒絕同台新聞鬧得沸沸揚揚，修杰楷說他有看到新聞，但他也不知道怎麼回事，跟宥勝不熟、沒一起拍過戲，跟「佼哥」則偶爾工作上碰到，因為這件事跟他沒有直接關係所以不便評論。

至於被指獨霸奶爸市場，他認為可能是現代對「爸爸」形象的社會趨勢已經不一樣，以前的爸爸似乎就是應該外出工作、比較不用顧家裡，現在趨勢則是老公比較會與老婆共同經營一個家。他說自己現在主業是奶爸，很想向李李仁看齊，以前他花太多時間在拍戲，一年大概有三分之二的時間都在劇組度過，現在則大多數時間用在陪伴家人，雖然也想要拍戲、挑戰反派角色，但必須考量、兼顧的因素很多。

他從小因家裡開餐廳、小吃店，沒人教就自己偷學、練就出一手好廚藝，現在每週上一次傳統市場買足一星期的菜量，坦言廚藝還不錯，專攻中式小炒等料理，拿手菜也蠻多，很會燉雞湯、牛肉蔬菜湯，老婆賈靜雯和女兒都喜歡吃他做的菜。

(中時)