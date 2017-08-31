鯨魚擱淺可能為了躱避聲納而造成

鯨魚在海裡是用一種奇特的歌聲在溝通，所以聽力很好。但是人類的聲納會令牠們感到非常吵，不得不躲到深海裡，很容在換氣時造成潛水夫病，才會在岸邊擱淺。(圖/美國鯨魚保護協會)

時而發生的鯨魚擱淺事件倒底怎麼發生一直是個疑問，最近海洋生態與遙測研究的專家人員提出一種新看法，可能是我們人類的水下聲納影響到鯨魚的活動，牠們被迫躲避對他們來說有害的水下噪音，因此潛的更深，或者被迫往淺水躲避，才會擱淺在淺灘，若是如此，我們人類又造孽了。

物理科學網(phys.org)介紹，海洋生態專家與美國海軍海軍海底作戰部門的研究人員一同進行這項研究，他們發現，當潛艇和直升機啟動聲納時，聲納影響範圍的鯨魚潛水深度和範圍都普通情況更深，顯示聲納確實影響到鯨魚的感應力，使他們被迫進行其他應變。還有一些研究顯示，鯨魚的「語言」也受到聲納影響，聲納干擾了他們原本的語言頻率，使得鯨魚被迫用其他頻率溝通。

除此之外，研究小組推測鯨魚擱淺可能就是聲納影響鯨魚活動的悲劇結果，他們發現，許多在海灘上擱淺的鯨魚有氣泡相關的病變和脂肪栓塞，具有明顯減壓病的特徵，也就是俗稱「潛水夫病」，這項假設能解釋為何把擱淺鯨魚推回海裡，牠仍然有很大的機率往岸上撲，因為牠已經癱瘓了，無法有效控制自己。

為了確定這個假說，研究人員在16雙喙鯨上安裝追蹤器，並由美國海軍潛艇和直升機進行88天的監測，同時記錄這個地區所有美國海軍艦艇、潛艇、反潛直升機所有的中頻活性聲納(MFAS)的播放情況。

研究人員報告說，中頻活性聲納會導致鯨魚做出明顯的反應，也就更長的潛水時間，和更深的潛水環境，牠們可能是躱避聲納做出這些反應，而潛的過深，就很容易在上浮時造成減壓病。

以往我們從沒想過演化了幾十萬年的鯨魚可能會有減壓病，但是這項新研究的數據表明，鯨魚也會有，而且原因是鯨魚試圖逃避中頻活性聲納噪音而導致。

(中時電子報)