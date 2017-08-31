潘武雄單場雙響炮 助獅11比8力克富邦

潘武雄今面對富邦悍將，單場3打數2安打，上點單場雙響炮，助獅獲勝。(資料照 謝明祚攝)

統一獅今迎戰富邦悍將，火力大爆發，全場安打密集串聯，尤其陣中老將潘武雄上演單場雙響炮，並為球隊敲出5分打點，最終獅隊就以11比8擊敗富邦。

獅隊此役火力驚人，第3局就靠著4支安打加上高飛犧牲打，打下4分大局，雖然富邦也在3、4兩局打下分數，追到僅剩1分差，不過第5局潘武雄在得點圈有人一棒轟出3分炮，率獅隊擴大領先優勢。

第6局獅隊再利用3支安打串聯打下3分，第7局潘武雄再度上場打擊，又轟出全壘打，上演單場雙響炮，單場3打數2安打，都是全壘打，為球隊打下5分打點，獲得單場MVP。

雖然富邦第5、7局，都曾攻佔滿壘，但都無法有適時一擊出現，直到第8局才靠著3支安打加上獅隊單局2失誤，攻下4分大局，但還是無力逆轉，終場以8比11吞敗，終止2連勝。

(中時電子報)