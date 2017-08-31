民族國小幼兒園人數爆滿，校長會長扮熊大歡迎新生

熊大饅頭（民族國小提供）

剛入學的幼兒園學生與家長（桃城影像文化工作室提供）

嘉義市民族國小迎接幼兒園及小一新生入學，由校長查顯良及家長會長裝扮成可愛的LINE貼圖人物—熊大，並且贈送可愛的熊造型饅頭，孩子們都對這樣的創意禮物感到驚喜，捨不得在學校吃，想要帶回去與家人分享。在迎新儀式中，查校長轉發教育部贈書給學生，鼓勵孩子多閱讀；家長會長林怡華贈送孩子304不鏽鋼安全餐具；林昀靚同學代表全體新生獻給老師「束脩」(肉乾)並行拜師禮，象徵正式進入學校拜師學習，給孩子嶄新的開始！學校安排英語唱跳活動並帶領新生通過智慧門、聰明門、禮儀門、平安門、快樂門，進行六大學院的闖關活動，每個孩子都通過關主的考驗，正式成為民族國小的新生。

民族國小近年招生情況極佳，幼兒園因而增設一班，仍然爆滿超額；小學部新生招收4班，人數報到114名，僅差2名學生就額滿。家長會長林怡華表示：民族國小推動英語創新教學、閱讀教育、行動學習、程式設計、藝術教育、普及體育及學校本位特色課程，大幅提升教育品質，深獲家長肯定與期待，才能有如此亮眼的招生成績。林會長為了要支持學校的閱讀教育，自費贈送全校各班教室「閱讀椅」，鼓勵老師每天早上用「身教式」閱讀，培養孩子的閱讀習慣，期待新生們用六年的晨讀培養扎實的語文能力，奠定未來穩固的學習根基！

(中時)