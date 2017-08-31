民族國小幼兒園人數爆滿 校長會長扮熊大歡迎新生
嘉義市民族國小迎接幼兒園及小一新生入學，由校長查顯良及家長會長裝扮成可愛的LINE貼圖人物—熊大，並且贈送可愛的熊造型饅頭，孩子們都對這樣的創意禮物感到驚喜，捨不得在學校吃，想要帶回去與家人分享。在迎新儀式中，查校長轉發教育部贈書給學生，鼓勵孩子多閱讀；家長會長林怡華贈送孩子304不鏽鋼安全餐具；林昀靚同學代表全體新生獻給老師「束脩」(肉乾)並行拜師禮，象徵正式進入學校拜師學習，給孩子嶄新的開始！學校安排英語唱跳活動並帶領新生通過智慧門、聰明門、禮儀門、平安門、快樂門，進行六大學院的闖關活動，每個孩子都通過關主的考驗，正式成為民族國小的新生。
民族國小近年招生情況極佳，幼兒園因而增設一班，仍然爆滿超額；小學部新生招收4班，人數報到114名，僅差2名學生就額滿。家長會長林怡華表示：民族國小推動英語創新教學、閱讀教育、行動學習、程式設計、藝術教育、普及體育及學校本位特色課程，大幅提升教育品質，深獲家長肯定與期待，才能有如此亮眼的招生成績。林會長為了要支持學校的閱讀教育，自費贈送全校各班教室「閱讀椅」，鼓勵老師每天早上用「身教式」閱讀，培養孩子的閱讀習慣，期待新生們用六年的晨讀培養扎實的語文能力，奠定未來穩固的學習根基！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。