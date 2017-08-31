通緝犯拒捕　持刀刺傷高雄3名保警遭制伏

高雄市警局保大特勤中隊31日晚間在三民區大豐二路、春陽街口盤查形跡可疑的紅色自小客車，51歲謝姓駕駛因妨害公務遭通緝中，謝嫌因怕被捕而持折疊刀刺傷3名員警，所幸無生命危險，謝嫌隨即當場被制伏。圖為警方在現場蒐證時地上還留有血跡。（王錦河攝）

高雄市警局保大特勤中隊31日晚間在三民區大豐二路、春陽街口盤查形跡可疑的 紅色自小客車，51歲謝姓駕駛因妨害公務遭通緝中，謝嫌因怕被捕而持折疊刀刺傷3名員警，所幸無生 命危險，謝嫌隨即當場被制伏，地上還留有血跡。（警方提供）

高雄市警局保大特勤中隊31日晚間在三民區大豐二路、春陽街口盤查形跡可疑的紅色自小客車，51歲謝姓駕駛因妨害公務遭通緝中，謝嫌因怕被捕而持折疊刀刺傷3名員警，所幸無生命危險，謝嫌隨即當場被制伏。圖為警方在現場蒐證時地上還留有血跡。

(中時)