台灣館前進吉林　東北亞博覽會明登場

貿協8月31日在長春凱悅酒店舉辦臺灣館特色產品發布會，宣傳本次展出的亮點產品。（貿協提供）

「第11屆吉林–東北亞博覽會」明（9月1）日登場，外貿協會籌組台灣館，連續9年組團參加。31日展前記者會上，貿協展出多項亮點產品。

「吉林–東北亞博覽會」是大陸東北地區最重要的國際性大型綜合會展。貿協表示，今年台灣館主題為「美麗好生活、食在真健康」，將展出農產品、美食、美容與生活用品等台灣產品；共計有146家廠商參加，展出規模為273個攤位。

明日上午台灣館開幕式，將由甫上任不久的貿協副秘書長林芳苗出席剪綵。

2017年，貿協對大陸市場拓銷改以組團參加當地展為主，貿協表示，下半年還有秋季廣交會、嬰童用品展、中國公共安全博覽會及上海食品展等專業展，預計組團參加；另將舉辦中草藥原物料、戶外運動用品及健康產業拓銷團等活動。全年預估超過500家廠商參加大陸市場拓銷活動。

對陸拓銷活動接二連三不中斷，預計全年度服務超過500家廠商參與大陸市場拓銷活動。

(旺報)