宜蘭花蓮台東屏東 豪大雨特報

8月31日晚間11時的衛星雲圖。（圖／取自中央氣象局）

8月31日0時起至23時止，台灣累積雨量圖。（圖／取自中央氣象局）

根據氣象局今（31）日晚21:15發布豪雨特報，受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短時強降雨，今（31日）晚至明（9月1日）日宜蘭地區有局部大雨或豪雨發生的機率。

花蓮地區、臺東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

(中時電子報)