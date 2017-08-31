擠下比爾蓋茲 Zara創辦人奧蒂嘉成全球新首富！

西班牙快速時尚品牌Zara母公司Inditex的創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega），靠Inditex股價上漲加持，本周連續2次身家超越微軟創辦人比爾蓋茲，以財產淨值850億美元成為全球新首富，這也是奧蒂嘉第4度登上世界首富寶座。

據美國財經雜誌《富比世》（Forbes）的即時世界富豪排行榜，本周二早盤，Inditex股價上漲逾1％後，奧蒂嘉個人身家短暫贏過比爾蓋茲，但到了尾盤又小輸蓋茲1億美元。

緊接著在周三，奧蒂嘉以財產淨值850億美元，小贏蓋茲的849億美元，生涯第4度登上全球首富寶座。不過這位高齡81歲的西班牙零售大亨，過去3次坐上世界首富位子，往往一天之內又讓出首富頭銜。

白手起家的奧蒂嘉儘管富可敵國，作風卻非常低調，在媒體曝光的機會不多，據《經濟學人》指出，投資人有眼不識泰山，甚至將他錯認為一般員工。據悉他生活相當簡樸，每天光顧同一家咖啡廳，午餐也都在自家公司的自助餐廳打發。

(工商)