紐約感化院爆醜聞 女主管與獄卒把少年犯當性奴
好萊塢男星布萊德彼特20年前主演的電影《豪情四兄弟》（Sleepers），描述4個少男玩伴因為調皮過頭觸法而進入感化院，但卻成為院內老師和鬱卒的性玩物，4人長大成人後因此展開復仇的故事。而據《紐約郵報》，一名2013至14年在紐約布朗克斯區「地平線少年中心」（Horizon Juvenile Center）感化院的少年指控，該中心也發生過類似慘劇，感化院狼師把收容少年當性奴。
現年18歲的瑪多納多（Franklin Maldonado）在向曼哈頓法院提出的控訴中指出，他15歲進入地平線，女主管梅佛告訴他，如果能「搞定她的需求」，她可以罩他，讓他免受懲戒處分，還能給他諸如使用她的手機、觀賞「濕背秀」電影等特殊待遇。
瑪多納多在訴狀中提到，梅佛會派人把他領到她的辦公室，以便和他發生性接觸。女主管玩少年犯，女性獄卒也有樣學樣，把少年犯當性奴。針對指控，地平線少年中心稱，該中心沒有人名叫梅佛。紐約市調查局和布朗克斯檢察長則表示，已展開調查。
(中時)
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