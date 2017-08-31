中印對峙到底誰贏 從這國的態度就知道答案了！

中印對峙時，中國外交部罕見公布照片指，印軍越過兩國承認的邊界線進入中國境內。(翻攝自中國外交部官網)

印度撤軍後，持續70多天的中印邊境對峙宣告結束。但中印民間的輿論對這結果卻充滿爭議，印度人認為他們贏了，中國人也認為自己贏了，那到底是誰贏？從一個中印之間的小國，就可以知道答案了！

這個小國，就是坐落在這次中印對峙的洞朗地區東側，總人口還不到100萬的不丹。當中印人民爭論得不可開交時，很多美國媒體卻不約而同地聚焦不丹，因為這次印度出兵越境進入的洞朗地區，並不是歷史上中印存在爭議的區域，而是不丹和中國的問題。這也是為何早在對峙發生時，一些印度學者就很心虛的說，洞朗是人家不丹和中國之間的事情，印度出兵越境確實不合理。

美國《洛杉磯時報》和《華盛頓郵報》報導，不丹人民在經歷了中印緊張的70多天對峙後，對印度的反感又增加了。並指印度屢次阻撓不丹和中國談判，才導致問題發生，更險些讓和平的不丹人捲入炮火中。

《洛杉磯時報》報導，一位不丹的媒體人說：「我們不丹是一個主權國家，我們自己能處理我們自己國家的事情，現在印度卻打著保護不丹的旗號跑來與中國對峙，這讓我覺得被侮辱了。」

據新浪軍事報導，由於印度對不丹人尊嚴的不斷踐踏，讓越來越多原本對印度還有感激之情的不丹人，越希望可以和中國發展關係，一方面緩解不丹對印度的過分依賴，另一方面也可以讓印度學會尊重不丹，而不是把不丹當成自己的玩物。

香港《南華早報》今天的報導也指出，網路的發達和中國遊客的暴增，也令不丹人開始熱衷學中文，不少不丹年輕人喜歡看中國的影視劇，勝過看印度劇。

據知大多數不丹人對中國是很嚮往的，認為如果能和中國建交會是一件非常好的事情，甚至有不丹人認為，如果不丹可以得到中國的援助和建設，印度簡直沒有存在的必要。但印度斷然不會允許中國這麼做的，而不丹恐怕也不敢未經印度同意，就與中國發展關係，因為上一個在南亞公然反抗印度欺壓的小國锡金，就被印度強行出兵併吞了。

(中時電子報)