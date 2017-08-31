美媒：已故黛妃 仍蘊含無窮的經濟力量！

8月31日是英國黛安娜王妃逝世20周年紀念，再度引起世人對這位「人民的王妃」的關注，不僅是她的絕代風華讓人緬懷，美國財經媒體《MarketWatch》報導，黛妃直至當今無可比擬的形象，仍蘊含無窮的經濟力量。

王室作家兼評論者賈伯森（Robert Jobson）指出：「以黛安娜為賣點的雜誌可賣出好幾千本，但背後的意義還不僅於此。」賈伯森形容黛妃「兼具超級明星與王室成員的身分」，幫英國做了最強而有力的宣傳。

該作家表示：「王室仍是英國經濟軟實力的代表，但現存的王室成員，無人具備黛妃才有的驚豔元素。」

專門報導名流消息的People Now王室特派員韋伯（Imogen Lloyd Webber）指出：「時至今日黛安娜仍無人可比擬，她是獨一無二。」

(工商)