無人機讓世界看見台灣 長榮大學、經緯航太前進馬來西亞
長榮大學全台首設無人機應用學士學程，日前與經緯航太科技公司攜手前進馬來西亞砂勞越科技大學，設立「無人機研究與應用中心」，長榮大學校長李泳龍指出，期盼透過無人機，讓世界看到台灣。
長榮大學日前與經緯航太科技公司、砂勞越科技大學共同合作成立「無人機研究與應用中心」（Drone Research and Application Center簡稱DRAC.）」，李泳龍說，對長榮大學而言，本次合作除配合政府推動高教新南向政策外，更希望透過無人機技術參與馬來西亞當地產業發展，藉由與砂勞越科技大學國際連結及與經緯航太科技的產學合作，讓長榮學子落實學用合一、未來就業無縫接軌。
他也提到，長榮大學從2015年開始關注無人機，這幾年下來，做的是「分享」而不是一個生意，這一路累積的友誼更值得珍貴，希望能幫助台灣讓世界看到。
經緯航太科技公司董事長羅正方推崇長榮大學的「傳教士」精神，對無人機的關注鍥而不捨與落實踏實的精神，值得學習，「無人機證明，台灣不會在世界缺席。」
資設院院長吳永基回顧「無人機研究與應用中心」成立前的故事，對於這次能跨國合作，他說，這是新的一大步。吳永基說，目前已有多名老師前往馬來西亞教學，這是技術與人才的輸出，對於老師而言，增加跨國移動的能力，也提升產學合作量能，裨益良多。
他舉例，之前透過無人機技術，協助馬來西亞詩巫市地層下陷問題，一路走來雖然辛苦，但看到目前發展，便覺得值得了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。