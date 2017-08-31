無人機讓世界看見台灣 長榮大學、經緯航太前進馬來西亞

長榮大學全台首設無人機應用學士學程，日前與經緯航太科技公司攜手前進馬來西亞砂勞越科技大學，設立「無人機研究與應用中心」，透過無人機，讓世界看到台灣。(曹婷婷攝)

長榮大學全台首設無人機應用學士學程，日前與經緯航太科技公司攜手前進馬來西亞砂勞越科技大學，設立「無人機研究與應用中心」，長榮大學校長李泳龍指出，期盼透過無人機，讓世界看到台灣。

長榮大學日前與經緯航太科技公司、砂勞越科技大學共同合作成立「無人機研究與應用中心」（Drone Research and Application Center簡稱DRAC.）」，李泳龍說，對長榮大學而言，本次合作除配合政府推動高教新南向政策外，更希望透過無人機技術參與馬來西亞當地產業發展，藉由與砂勞越科技大學國際連結及與經緯航太科技的產學合作，讓長榮學子落實學用合一、未來就業無縫接軌。

他也提到，長榮大學從2015年開始關注無人機，這幾年下來，做的是「分享」而不是一個生意，這一路累積的友誼更值得珍貴，希望能幫助台灣讓世界看到。

經緯航太科技公司董事長羅正方推崇長榮大學的「傳教士」精神，對無人機的關注鍥而不捨與落實踏實的精神，值得學習，「無人機證明，台灣不會在世界缺席。」

資設院院長吳永基回顧「無人機研究與應用中心」成立前的故事，對於這次能跨國合作，他說，這是新的一大步。吳永基說，目前已有多名老師前往馬來西亞教學，這是技術與人才的輸出，對於老師而言，增加跨國移動的能力，也提升產學合作量能，裨益良多。

他舉例，之前透過無人機技術，協助馬來西亞詩巫市地層下陷問題，一路走來雖然辛苦，但看到目前發展，便覺得值得了。

(中時)