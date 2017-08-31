外來入侵鳥埃及聖䴉失控 大潭溼地也出現了

埃及聖䴉數年前不慎飛出動物園後，成了外來入侵鳥種，中、北部濕地幾乎可見牠們成群的身影，近年狀況惡化到南部也可見，當中大潭濕地的白鷺鷥棲息地也遭到威脅。（謝佳潾攝）

原產於非洲及中東地區的埃及聖䴉，數年前不慎飛出動物園後，成了外來入侵鳥種，中、北部溼地幾乎可見牠們成群的身，中華民國野鳥學會雖有提出移除計畫，但仍不敵其等「強勢的適應力」，近年狀況惡化到南部也可見，當中大潭溼地的白鷺鷥棲息地即遭到威脅。

野鳥協會表示，埃及聖䴉與台灣本地鷺科鳥類在食物、巢樹等生態資源上有諸多重疊，對台灣繁殖的小白鷺、黃頭鷺、夜鷺以及度冬的蒼鷺、大白鷺、中白鷺等鳥類造成生存及繁殖上的競爭排除效應。

野鳥協會指出，1984年台北關渡首次記錄到個位數的埃及聖䴉野外個體，之後則於各地偶見零星個體記錄，但目前聖䴉族群已擴散至西部各縣市沿海溼地且有明顯之繁殖群聚紀錄，已成為台灣的入侵鳥種，目前估計全台約有1200至1500隻的族群量。

位在大鵬灣東北方的大潭濕地，近期也出現埃及聖䴉的身影，成群的埃及聖䴉乍看之下有如溼地主人，反觀真正的「地主」白鷺鷥只能勢力單薄的站在旁。鳥人傅傑指出，現在移除計畫已無成效，只能待埃及聖䴉因基因惡化等因素自行消失。

(中時)