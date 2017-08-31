恆春78歲陳恆同獲有機米達人 恆春半島將朝有機半島邁進

恆春鎮農會31日舉辦稻米達人選拔賽，新任冠軍為78歲陳恆同（中），農糧署南區分署長姚志旺（左）親臨祝賀，同時藉機推廣「有機及友善耕作環境補貼」政策，盼將恆春半島打造成有機半島。（謝佳潾攝）

恆春鎮農會推廣有機米種植10逾年，但投入的農民至今不到1成，不過農糧署南區分署見恆春少工業汙染，有意力推有機農作，31日趁稻米達人選拔賽時，除恭喜新任冠軍78歲陳恆同，也藉機推廣「有機及友善耕作環境補貼」政策，盼將恆春半島打造成有機半島。

恆春鎮龍水社區在農會的積極輔導下，不僅成功種植高雄145號有機米，還結合濕地保育形象推出「瑯嶠十八番」品牌，打響恆春有機米稱號，且去年首創以有機米作為稻米達人選拔標準米，今年也再度延燒有機話題，農糧署南部分署更因而相中恆春的「有機藍圖」。

農糧署南區分署長姚志旺說，恆春是觀光大鎮，相較之下少有工業汙染，且無人栽種的農田也多，所以相當適合推廣有機農作，因此盼以「有機及友善耕作環境補貼」政策的推廣，透過補助一半設備費用、9成有機認證費用及找通路、1公頃地1年再補助3萬元等誘因，將恆春半島打造成有機半島。

然而，有機農作並不好推廣。總幹事林順和說，有機米推廣10逾年，但投入的農民因缺工問題至今不到1成，不過因價穩每公斤有34塊收購價，相較一般米是22至24塊有浮動風險，加上消費者愈趨重視食安，近年發展有漸好趨勢，後續發展值得期待。

「田間管理是種有機米的關鍵。」今年有機米冠軍得主陳恆同，是去年選拔賽的亞軍，他說，從12歲種稻到72歲才接觸到有機米，起初不適應但後來發覺只要用心照顧就能種出好米。

(中時)