「醍醐五味‧好客屏東」 屏縣府創造共好生活圈

屏縣府為推廣六堆客家文化之旅，特地推出為期3年的「醍醐五味，好客屏東」計畫，導入慢食、慢活、慢遊，讓客家產業蛻變，縣長潘孟安（左三）現身記者會相挺。（謝佳潾攝）

屏東除有墾丁、小琉球等知名觀光景點外，六堆客家文化之旅也是縣府強推的特色旅遊之一，因此特地推出為期3年的「醍醐五味，好客屏東」計畫，導入慢食、慢活、慢遊，讓客家產業蛻變，當中除有景點大改造、研發文創商品外，還搭配老店變身計畫，打造客庄專屬伸展台。

客務處長陳麗萍表示，今年鎖定慢食主題，以竹田驛園為中心點，結合旅遊動線，發行產業地圖並導入店家的特色產品，同時活化場域空間，而後續會繼續規畫內埔、竹田、萬巒及麟洛等客家四鄉鎮的資源串連，盼能吸引青年返鄉投入在地產業。

客家事務處指出，3年內計畫將透過旅遊發展在地產業，計畫扶植在地廠商32家，培訓1000人次，同時協助業者整理賣場空間、開發在地食材、研發新伴手禮及拓展實體通路舖貨點，期許能促進產業營業額增加1275萬元，並鼓勵民間投資金額能達640萬元。

客務處強調，遊客若想深入了解台灣客家文化，除了北部台三線外，一定要到屏東走走，從夥房聚落、在地產業、美食小吃及特色伴手禮去探訪每個客庄小故事，因此請遊客們敬請期待，3年後的三慢打造成果絕對能引導大家尋訪人生五味。

縣長潘孟安今天也出席「醍醐五味，好客屏東」計畫記者會，他說，在客家四鄉鎮導入體驗與互動式旅遊、在地健康蔬食消費、在地特色伴手禮等，不僅能活化地方產業，還可期待翻轉不一樣的客庄生活。

(中時)