「醍醐五味‧好客屏東」 屏縣府創造共好生活圈
屏東除有墾丁、小琉球等知名觀光景點外，六堆客家文化之旅也是縣府強推的特色旅遊之一，因此特地推出為期3年的「醍醐五味，好客屏東」計畫，導入慢食、慢活、慢遊，讓客家產業蛻變，當中除有景點大改造、研發文創商品外，還搭配老店變身計畫，打造客庄專屬伸展台。
客務處長陳麗萍表示，今年鎖定慢食主題，以竹田驛園為中心點，結合旅遊動線，發行產業地圖並導入店家的特色產品，同時活化場域空間，而後續會繼續規畫內埔、竹田、萬巒及麟洛等客家四鄉鎮的資源串連，盼能吸引青年返鄉投入在地產業。
客家事務處指出，3年內計畫將透過旅遊發展在地產業，計畫扶植在地廠商32家，培訓1000人次，同時協助業者整理賣場空間、開發在地食材、研發新伴手禮及拓展實體通路舖貨點，期許能促進產業營業額增加1275萬元，並鼓勵民間投資金額能達640萬元。
客務處強調，遊客若想深入了解台灣客家文化，除了北部台三線外，一定要到屏東走走，從夥房聚落、在地產業、美食小吃及特色伴手禮去探訪每個客庄小故事，因此請遊客們敬請期待，3年後的三慢打造成果絕對能引導大家尋訪人生五味。
縣長潘孟安今天也出席「醍醐五味，好客屏東」計畫記者會，他說，在客家四鄉鎮導入體驗與互動式旅遊、在地健康蔬食消費、在地特色伴手禮等，不僅能活化地方產業，還可期待翻轉不一樣的客庄生活。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。