阿美族藝術入泰博館 阿信‧沙華克畫說部落情

向來以泰雅文化為核心的烏來泰雅民族博物館即日起至11月5日，展出阿美族畫家阿信‧沙華克油畫創作展覽並在9月1日舉辦茶會，畫家阿信將親身分享阿美族人對部落的情感及熱愛。

阿信．沙華克是台東阿美族人，大學畢業後曾在韓國LG公司工作，也曾旅居英國、澳洲及馬紹爾群島等地，雖然在海外旅居多年，但部落文化帶給他的養分，以及豐厚的海洋民族文化，是他得以不斷創作的靈感與動力，「族群」、「上帝」與「愛」是他闡述的核心主題，畫作筆觸大膽，情感豐富，每一幅畫作都在述說對人、事、物的一種回憶或情緒，作品表達對土地及大自然的熱愛。

在畫家阿信•沙華克的美學視域裡，經過長時期的文化之旅，民族思鄉風情的探索，對文化的深層觀照，有越來越濃的思慮，選擇以故鄉的自然山水、無邊太平海洋、原鄉的社會風情及族人的生活，建構了畫家對台灣原住民族文化，風情，趣事的藝術審美境界。畫家大量運用點、線、面、造型及色彩等繪畫符號，畫作傳達著祖先們口傳的信仰、智慧及生命哲學。阿信的創作不僅受到旅居西班牙藝術大師陳欽明老師的肯定，亦被知名藝術大師梁奕焚老師讚為「台灣的梵谷」。

自開展以來，烏來老街充滿了藝術氣息，阿信畫作受到觀眾喜愛，特別是掛在館內中庭的大幅畫作「扎根」，色彩大膽、揮灑麗緻、條紋分明，吸引觀眾駐足細細品味，用不同的角度，悉心感受畫家阿信所傳達的部落家鄉情懷。本次展覽將展至11月5日止，展覽期間泰博館也推出DIY活動，提供參館民眾多元化的文化藝術體驗，歡迎大小朋友踴躍參與。

(中時)