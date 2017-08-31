新北視障按摩感恩集點 9／1開跑抽大獎
最受歡迎的視障按摩消費感恩集點活動開跑囉！新北市政府勞工局為感謝長期支持視障按摩的顧客，自9月1日至10月31日舉辦消費感恩集點活動，凡活動期間至勞工局輔導之22家視障按摩小棧及5優良按摩院，消費滿100元即可獲得1點，集滿10點可折抵下次消費金額100元。歡迎民眾加緊腳步前往消費，數量有限，兌完為止。
好康活動同時搭配「消費滿500元抽大獎」活動，下次公開抽獎預計在9月8日，獎項包含頭獎Gogoro機車、Dyson圓筒式吸塵器、Panasonic國際牌49吋LED液晶顯示器、日立HITACHI直流變頻電冰箱、iPad Pro 128GB wifi版及25份全家便利商店1,000元禮物卡等多項好禮，消費按摩享雙重優惠，歡迎民眾至視障按摩院所以行動支持專業的視障「摩」力！相關活動資訊歡迎至「新北市視障按摩」臉書粉絲團查詢。亦可電洽29603456分機6323邱先生瞭解詳情。
(中時)
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