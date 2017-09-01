一同奔跑 醫童愛 親子路跑報名中
開學了，想送孩子一份促進親子情感和健康的禮物嗎？瑞信兒童醫療基金會將在11月18日舉辦的親子路跑，只要每個周末撥出一些時間與孩子在學校操場練跑，持續二個月，親子就能相揪一起路跑囉！
瑞信兒童醫療基金會預計在今年世界兒童人權日前夕舉辦的「一同奔跑，醫童愛」親子公益路跑，最低門檻是3公里，最高則是8公里。開放網路報名一個月來，共吸引了300多位親子報名，距離目標希望募集到800人的陣容，還有一段距離要衝刺，期盼各界把同學會，家族聚會的預算，撥出一部分來相揪報名路跑，3公里500元，8公里600元，路跑結束後再續攤，不僅相聚時間更長，聚會有主題兼作公益，創新又健康，一舉數得。所有報名費將轉換為捐款，用來資助家境清寒的急重症兒童，陪伴他們度過艱辛的療程。
11月18日當天是周末，親子路跑將於蘆洲微風運河廣場舉辦，亦是剛剛落幕的世大運馬拉松游泳賽場地。瑞信希望藉著籌辦路跑活動，串連家庭，讓親子一同到戶外動一動，親近大自然，並響應此次活動主題「捍衛兒童的遊戲權」而跑，以具體行動呼應聯合國世界兒童人權日的訴求，重視孩童的遊戲權。
尤其「玩」本來就是孩子的天性，對於兒童的身心發展都有助益，更是輔助孩子探索世界的方式。瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福也發現，現在孩子長期接觸、注視3C產品，嚴重影響視力健康，因此更鼓勵家長帶孩子走到戶外運動，運動即是遊戲的一種形式，有遊戲規則，親子一起完成公里數，為難忘的親子回憶，再添一筆。
(中時)
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