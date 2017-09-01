報復 美逐離俄國在華府 紐約 外交官 關閉俄在舊金山領事館
美國川普政府今天命令俄羅斯關閉在舊金山領事館，並令俄國削減俄國在華盛頓大使館子和紐約領事館的外交官，以報復莫斯科在今年7月底驅逐755名美國駐俄外交官的行動。國務院發言人納爾特表示，俄國必須在 9月2日完成前述要求。
納爾特在國務院發出的聲明中表示，美國已應俄國要求完成撤離美國在俄外交官行動；美國今天做出這項決定，「本質上，是俄國挑起的」。
她表示，美國政府透過此一行動，讓美俄國兩國分別保留3個領事館，雖然這當中還有一些差距，但美國選擇允許俄羅斯在美維持一定數目的外交人員，以阻止美俄關係下降。
聲明中並指出，美國希望與俄羅斯邁向平等，避免雙方進一步報復行動，推進兩國總統既定目標，改善兩國關係，加强两國合作 。但也警告， 美國準備在必要的情況下採取進一步行動。
美國聯邦參議院 7月27日壓倒性通過一項法案，擬就俄國干預美國2016年總統大選及2014年兼併克里米亞，祭出更嚴厲的制裁。
俄國外交部隨即在7月28日下令，美國必須在今年9月以前，把在俄國活動的外交人員從1210人減至455人，與目前俄國在美外交人員一樣的人數，並將在8月1日起，凍結美國大使館所屬的2棟建物。白宮當時表示，會對此做出必要行動。
(中時)
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