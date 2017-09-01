當崑曲和日本舞踊相遇 國光劇團傳統戲曲再創新
傳統戲曲再創新！台灣國光劇團耗時3年，和日本橫濱能樂堂合作，推出結合傳統崑曲和日本舞踊的全新作品《繡襦夢》，將於2018年於日本、台灣兩地巡演。
國立傳統藝術中心主任、民族音樂學者吳榮順表示，這次的合作機會是在文化部和駐日台灣文化中心的媒合之下，由橫濱能樂堂館長中村雅之邀請國光劇團合作，雙方在磨合許久，才在京崑戲曲、日本能劇、歌舞伎、舞踊、三味線等傳統藝術中找到結合在一起的方式。
「舞踊藝術是運用肢體表達內在情感的藝術，崑曲也有相當優雅的身段，兩項發源於不同地方的傳統藝術，在這次的合作機會下，能夠有跨文化的藝術交流。」吳榮順表示。
《繡襦夢》取材傳統崑曲《繡襦記》和日本舞踊經典劇《汐汲》，由王安祈和林家正擔任編劇，並由熟悉日本表演藝術的戲劇教授林于林于竝擔任戲劇顧問。王安祈表示，是在林于竝的建議下，以能劇《松風》為概念切入，才為這個製作找到切入點。
全劇共分為3大段落，第一段為傳統崑曲《繡襦記》折子〈蓮花〉，由溫宇航飾演鄭元和、劉珈后飾演李亞仙，第二段演出為與能劇《松風》相同故事情節的日本傳統舞踊《汐汲》。第三段新編《繡襦夢》則是融合傳統舞踊和崑曲，以靈魂回顧一生的方法，重述「鄭元和與李亞仙」的故事。
值得一提的是，這回也特別邀請日本三味線藝術家常磐津文字兵衛，擔任音樂創作與演奏，同時台灣音樂人柯智豪擔任音樂統籌，並由王嘉明擔任導演，石佩玉擔任偶戲設計與操偶。
《繡襦夢》預定2018年6月9日、17日於橫濱能樂堂首演，6月10日於新潟市民藝術文化會館能樂堂、6月16日豐田市能樂堂巡演，9月14至16日台灣戲曲中心大表演廳演出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。