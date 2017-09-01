確定了 Apple發表會就在9／12

蘋果剛剛發出邀請函，訂於本月12日舉辦年度發表會。(圖片取自蘋果官網)

蘋果發表會什麼時候開始，果迷們都十分期待，剛剛蘋果發出邀請函，確預計在美國時間 9月12日上午10 點，也就是台灣時間9月13日凌晨1點舉辦年度發表會。

今年iPhone剛好歡度10歲生日，所以各界更期待iPhone會端出什麼亮點，蘋果一如往常未透露要發表什麼新品，但據傳iPhone 8、iPhone 7s 系列手機，以及新款 Apple Watch、Apple TV，都有可能是這場發表會會亮相的產品。

(中時電子報)