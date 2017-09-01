歧視？ 白人警：我們只殺黑人

美國竟然有一名白人警察攔檢酒駕車時，對一名白人女子說：「我們只殺黑人」。(圖片取自nydailynews)

過去白人警察槍殺黑人事件頻繁，甚至引起暴動，美國竟然有一名白人警察攔檢酒駕車時，對一名白人女子說：「我們只殺黑人」，被控言語涉嫌種族歧視，過程被行車紀錄器拍下，目前警察正接受調查。

去年7月喬治亞科博郡一名白人警察艾伯特（Greg Abbott）攔檢一輛酒駕車時，一名白人女子坐在副駕表示，自己不想把手放下拿手機，因為看過太多警察臨檢的影片，艾伯特打斷她的話說：「但妳不是黑人，記住，我們只殺黑人，好嗎？」

行車紀錄器拍下這名警察艾伯特（Greg Abbott）的一言一行，科博郡警長李吉斯特（Mike Register）表示這樣的發言是無法被接受，也不是該警局或該郡特有文化。

目前艾柏特被控涉嫌種族歧視，的律師則表示他的發言是為了化解當時的緊張情勢，因該女子不願配合，艾伯特只好順著女子的話以取得對方合作。

(中時電子報)