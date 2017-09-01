9月周日來迪化街！中藥行變身調酒師、「本草」特調品清涼

迪化街徒步區試辦期間，中藥行變身調酒師，以創新飲品推廣傳統漢方本草（示意照片，照片提供-發琴吧）

9月週日迪化街，將成為行人主場！為提供迪化商圈友善行人空間，北市府交通局與迪化商圈發展促進會合作，於9月試辦假日徒步區。為響應徒步區試辦，商圈串連在地資源，推出以「大稻埕freestyle!」為主題的34場活動，並於9月24日閉幕日結合在地傳統/新創店家，推出多款「本草」基底的創新飲品及餐點，舉辦「大稻埕本草派對」，為遊客帶來夏日限定的特調體驗。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，百年前因河港貿易興起的迪化商圈，保留了傳產與新創活力，是城市快速變遷下值得珍惜的特色城區。近年商圈遊客造訪日益增加，因此希望透過試辦徒步區提升消費環境，帶動商圈發展。

徒步區試辦期間店家用巧思妝點，希望讓民眾有不同的體驗！（圖為2014年元氣市集街區佈置，主辦單位提供）

配合徒步區試辦，促進會與大稻埕創意街區發展協會、台北霞海城隍廟、純粹創意等超過14個單位共同努力，以在地文化/產業為基底，「特調」推出超過34場週日街頭活動，希望讓試辦徒步區的迪化街，帶給民眾不同的感受。

徐理事長並表示，這次商圈與純粹創意有限公司合作，讓中藥行老闆變身調酒師（bartender），推出以5款以漢方草本為基底的特調飲品，包含愛玉酸梅沙瓦、雪蛤玫果茶、酸梅龍舌蘭凍飲等，並規劃一次嚐鮮5款特調的「本草體驗團」。參與業者包含正新參藥、聯通漢芳、六安堂參藥行、長昇蔘藥、百恆藥材五家傳統中藥行的二代，以合計超過二百年的本草實力，加上新世代創意，為傳統中藥產業的未來注入新的可能。

本次徒步區在地活動串連主要推手，大稻埕創意街區發展協會理事吳孟寰表示，大稻埕傳統與創新元素融合，在徒步區試辦期間更能讓民眾自在體驗。這次系列活動中包含多場街頭導覽/表演、手作/產業體驗，都是大稻埕在地能量的展現，希望隨著著徒步區試辦，讓民眾更深刻感受到大稻埕的街區創意。

徒步區試辦期間歡迎民眾來迪化街自在遊逛！（圖為2014年元氣市集人潮，主辦單位提供）

迪化街徒步區試辦期間為9月份每週日10時至下午5時，試辦地段為歸綏街至南京西路間的迪化街。9月24日試辦最後一日，商圈預計與傳統中藥行及「福來許」、「洛酒館」等新創店家合作，舉辦「大稻埕本草派對」。

派對中除可嚐鮮草本漢方為核心的創新調酒、飲品、輕食buffet，還有現場DJ演出，希望以這場作為徒步區試辦「閉幕活動」。系列活動資訊及報名方式，可至「大稻埕本草俱樂部」、「大稻埕創意街區發展協會」facebook粉絲專頁查詢。

(中時電子報)