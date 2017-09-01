鶯歌「同喜農場」有機蔬菜！小朋友吃美味健康

新北市先創通路再開農路，鶯歌同喜農場有機驗證面積0.9公頃，陸續供應3間中小學及超過10間的幼兒園營養午餐有機蔬菜。（新北市農業局提供）

新北市先創通路再開農路，鶯歌同喜農場有機驗證面積0.9公頃，農場主人陳金智從102年開始，陸續供應3間中小學及超過10間的幼兒園營養午餐有機蔬菜，每週六日早上8點，也能在鶯歌公有零售市場，看到他賣菜的身影。

新北市自100年開始，逐步推動營養午餐食用有機蔬菜，首創實質的銷售通路，帶動農業轉型。同喜農場48歲的主人陳金智，102年剛開始轉種有機，朋友非常擔心他菜要怎麼賣出去，建議他考慮好再決定，吃飽比理想還重要；後來他堅持理想，要愛護自己成長的土地，想給下一代健康的蔬菜，加入供應新北市營養午餐有機蔬菜行列，有了穩定收入以及小朋友們熱情支持，通路逐漸穩定成長，溫網室從剛開始的6間，到現在28間，今年預計再建置8間。

陳金智表示，我跟著新北市政策一路成長過來，穩定的收入對剛起步的農友非常重要，我就近供應鶯歌的學校，前天收割隔天就送到老師手上，現採現吃最新鮮；幼兒園雖然天天吃，但每次量都不多，運輸的成本提高，但我是抱著回饋小朋友、回饋社會的心情來供應，就算可能會賠點錢，能看到小朋友開心健康，心情就很好。

上學期鳳嗚國小附幼，到同喜農場認識有機、種玉米和採胡蘿蔔，老師和小朋友都玩得很開心，透過食農教育，寓教於樂，老師學童與農友有更進一步的接觸，彼此信任與支持，是農友維持有機熱情的重要元素。陳金智說，不只學校老師，鶯歌公有零售市場的顧客，也會來農場參觀，來吃有機玉女番茄和香瓜，看看「工作雞」、「工作鴨」吃蟲，當一下「都市俗」，消費者如果瞭解農場運作，更能增進彼此的情誼，我現在都在通訊軟體群組裡面，PO出我這週有的品項，熟客看到了就會來市場取貨。

農業局表示，新北市是一個消費地，透過食農教育，能夠建立消費者與農友間的信任鏈結，結合地產地銷的政策概念，藉由消費帶動農業轉型。

(中時電子報)