水利署推「新南向」！輸出台灣水利防災技術獲好評

水利署推動新南向 輸出我國水利防災技術！（水利署提供）

臺灣時常遭逢水患，累積豐富治水經驗與技術，為推動新南向政策，並與各國分享臺灣前瞻的水利技術，水利署與成功大學、財團法人陳茂榜工商發展基金會及臺南市水利局於8月31日在國立成功大學舉辦「氣候變遷下之水危機論壇」，邀請泰國、越南和印尼以及日本、歐盟國家等的專家學者與會。水利署長賴建信在會中介紹我國水利防災在軟、硬體整合技術發展，期望透過此次論壇交流，推動我國防災技術輸出。

賴署長致詞時表示，近年來臺灣受氣候變遷影響，淹水及缺水頻率加劇，研究推估未來單日的降雨強度將增加約14%，而供水量在枯水期卻反而減少約14%，水管理的風險加大。因此政府提出「前瞻基礎建設計畫」-「水環境建設」，將利用新的技術達成治水防災及穩定供水的目的。

原本「完全由河川承納洪水」的防災原則，將轉換為「由河川與土地共同承納洪水」的思維，希望藉逕流分擔與出流管制的政策，輔以預警、疏散及避難等非工程手段，減少氣候變遷下的生命財產損失。水利署在治水工程、預警系統以及災害復原和管理等整合技術，在世界上並不遜色，未來更將發展最新的物聯網IOT感測器、最新監測技術和分析方法。臺灣有意願也有實力和東南亞國家共同分享改善洪澇災害的經驗。

本次論壇除了東南亞國家外，還特別邀請了日本京都大學的Tachikawa教授以及來自歐盟荷蘭的聯合國教科文組織水環境教育學院(UNESCO-IHE)的Vojinovic教授與會。日本和我國環境相近，遭遇問題也類似，彼此間相互交流分享經驗。近年歐盟大力推展近自然解決方案(Nature-based Solution)的防洪策略，並考量洪災造成衛生、交通等骨牌效應的影響，所有的作為都以提升人民的幸福感為前提，藉由本次的論壇，可以獲得更多日本與歐盟一手防災訊息，可提供我國未來參考。

(中時電子報)