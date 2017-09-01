從甜點發想！《歐洲工坊在臺北》自島嶼的百變姿態觀看歐洲現況

2017臺北藝術節_歐洲工坊在臺北_歐洲工坊藝術節，由巴黎市立劇院所舉辦，邀請歐洲各國年輕藝術家至巴黎市立劇院駐村創作，觀察歐洲的當代趨勢做為演出題材_copyright Agothe Poupeney。（2017臺北藝術節提供）

源自法國的傳統甜點Îles flottantes！藉由年輕藝術家的發想成為一部為現代社會發聲的舞台劇！

由臺北藝術節與法國巴黎市立劇院共同製作的《歐洲工坊在臺北》，其源自於「歐洲工坊藝術節」（Chantiers d'Europe ），由巴黎市立劇院所舉辦，邀請歐洲各國年輕藝術家至巴黎市立劇院駐村創作，觀察歐洲的當代趨勢做為演出題材。

在現任藝術總監耿一偉的大力推動下，臺灣年輕藝術家得以於歐洲工坊藝術節嶄露頭角，最後搓合臺灣藝術家陳成婷、洪儀庭和葡萄牙藝術家里卡多‧內維斯－內維斯（Ricardo Neves-Neves）三人共同合作，於歐洲工坊藝術節中推出作品《漂浮之島》（Îles flottantes），構想起源自法國的傳統甜點Îles flottantes，今年5月時於巴黎市立劇院演出，9月於臺北藝術節《歐洲工坊在臺北》進行第二階段呈現。

對他們三人來說，「漂浮之島」比喻歐洲像是許多飄浮於空中的島嶼，不同的人種、語言居住其中，努力完成名為「歐洲」的想像，而演出形式也是由多個片段集結而成，如同眾多島嶼般，看似分散卻處於同一個世界。

《歐洲工坊在臺北》延續先前三人於歐洲工坊藝術節所呈現的「漂浮之島」概念，在法國呈現時的兩位法籍表演者，與三位創作者一同回到臺灣，他們運用近一個月的時間於臺北駐村，討論、修整作品，讓各自的「島嶼」有著更豐富的面貌。

2017臺北藝術節_歐洲工坊在臺北_3個各來自台灣與葡萄牙的年輕導演，帶來8個不同的片段，呈現另一種歐洲風景_copyright Agothe Poupeney。（2017臺北藝術節提供）

於德國柏林專攻舞臺設計的陳成婷帶來〈不在之島〉和〈支配之島〉，前者闡述她自德國留學、工作的情境，後者則用舞蹈思索身體的政治性；在法國唸戲劇的洪儀庭，則帶來〈隱形之島〉、〈三聯畫之島〉、〈傳統之島〉，以不同的語言、情境穿越現代與古典。

葡萄牙劇作家里卡多則用詩寫下了〈未來之島〉、〈運動之島〉，指涉法國總統大選的現象觀察，與人的勞動省思。三人相異的手法和語境，帶入長期於歐陸生活的思索，在這群漂浮島嶼中，看見年輕世代的歐洲觀點。

《歐洲工坊在臺北》於9月2日(六)至9月3日(日)在水源劇場上演，購票請洽兩廳院售票系統，更多節目內容請至臺北藝術節官網查詢。

(中時電子報)