特別檢察官合作新對象 川普宿敵

特別檢察官穆勒（Robert Mueller），調查川普通俄案一事，如火如荼展開。(圖片取自美聯社)

正在調查「通俄案」的特別檢察官穆勒（Robert Mueller），調查川普通俄案一事，如火如荼開始，最新共同辦案的最新合作對象，是長年與川普互不對盤的宿敵紐約州檢察長史樹德（Eric Schneiderman）。

川普的前任競選經理馬納福（ Paul Manafort）曾被披露，其經營的顧問公司曾經在2年多前，獲得一個親俄羅斯的烏克蘭政黨支付1千7百萬美元。為進一步釐清他的財務往來真相，特別找來史樹德過分享各自正在調查中的金融犯罪證據，而他也同時在調查川普的生意往來，並且極可能將掌握線索分享給穆勒。

而史樹德曾多次與川普槓上，之前川普大學（Trump University）被控涉嫌詐欺，訴訟案便是由史樹德負責，後來川普以2500萬美元與前任學員達成和解。今年六月間，他更揚言挑戰川普政府的汽車氣體排放量新規。

(中時電子報)