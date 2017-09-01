第16號颱風「瑪娃」生成！全台有雨、西半部高溫34度

原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓已於今（1日）2時發展為輕度颱風「瑪娃」！（圖取自氣象局衛星雲圖）

秋颱威脅！全台有雨！原位於東沙島海面的熱帶性低氣壓已於今（1日）2時發展為輕度颱風「瑪娃」！受風瑪娃颱風及其外圍環流影響，今日全台都會有短暫陣雨及雷雨。然不下雨時仍悶熱，西半部高溫上看34度。

受風瑪娃颱風及其外圍環流影響，今日全台都會有短暫陣雨及雷雨。（達志影像／shutterstock提供）

位於巴士海峽的熱帶低壓今日為今年第16號颱風「瑪娃」，未來路徑往西北朝廣東香港方向前進的機率較大。然受颱風颱風外圍雲系影響，南部、東半部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

不下雨的時候仍悶熱，西半部高溫約33到34度，東半部32度左右，由於紫外線指數仍高，外出仍須做好防曬工作。

另因颱風瑪娃及其外圍環流影響，今日起至周日（3日）東沙島及鄰近海面易有9至11級強陣風，並有大雨發生的機率，請嚴加戒備。

此外，今年第15號颱風珊瑚已於昨日下午為中度颱風，，以偏北轉北北東的方向朝日本東方海面接近，計畫前往日本的朋友可稍加留意此颱風動態。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日中部局部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)