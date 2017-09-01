防糾紛再起 中國加強印度邊境巡邏軍力

中國和印度軍隊在邊境舉行會議的房間。(美聯社)

中國外交部發言人任國強。(中新社)

中國和印度在洞朗高原上的僵局雖然才剛解除，但中國國防部表示將增加巡邏印度邊界、並且調整當地的軍力佈署、以捍衛國家主權和安全。

中國國防部發言人任國強在每月例行簡報中說；「中國解放軍將會在洞朗地區繼續執行任務和盡其責任，增強當地巡邏和屯駐地，以捍衛國家主權和安全」，「基於地面情況的改變，中國邊境軍隊會調整佈署。」

中國和印度軍隊過去兩個多月以來，因為不丹邊境問題而在洞朗高原上發生僵局，直到周一印度外交部表示雙方同意撤軍、解除僵局為止。印度表示派軍前往當地是因為，中國軍隊的活動威脅到了其東北領土的安全。

中國和印度解除洞朗僵局後，都沒有公布解除僵局的條件等。洞朗僵局一度嚴重到使外界擔憂，這兩大亞洲主要國家可能會再度發生邊境戰爭。

僵局解決的時間點剛好是在金磚五國的會議一周前，這次將在廈門舉行，印度首相莫迪(Narendra Modi)將會參加。

(中時電子報)