美空軍宣布秘密太空無人機X-37B首次發射日期
美國空軍宣布，其太空無人機X-37B將在9月7日搭乘太空探索公司SpaceX的獵鷹9號火箭升空，這雖然是該無人機第5次進行任務，但是是首次進行發射。
空軍部長威森(Heather Wilson)說，如果天氣情況良好，這架波音公司(Boeing)製造的無人機將會從佛羅里達州的甘迺迪太空中心升空，但她不願多談X-37B無人機將進行哪種任務，僅說這是空軍的其中一個實驗平台。
這次X-37B將會裝載先進嵌入式熱散ASETS-11，這個由美國空軍實驗室創造的儀器可長時間在太空環境中測試電子儀器和震盪型熱管。
掌管X-37B計畫的美國空軍快速反應辦公室(Air Force Rapid Capabilities Office)的主管Randy Walden說，這次發射有許多新的創舉，對X-37B計劃來說是個里程碑，該辦公室的目標是繼續改進X-37B無人機的科技，使之能支援不斷擴張的太空社群。
週四早上SpaceX公司已經對獵鷹9號火箭推到甘迺迪太空中心的發射座上，下午進行了靜態點或測試。
(中時電子報)
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