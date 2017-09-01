英媒諷梅伊如「恐怖片裡的活屍」
英國首相梅伊表示將帶領保守黨參加下屆選舉，並強調擔任首相是她的長期職責，駁斥他在脫歐會下台的傳言，不過英國媒體卻不領情她的努力，批評梅伊身為首相，卻沒有實權，將削弱英國在脫歐談判中的立場。倫敦標準晚報，更把英國首相梅伊比喻為「二流恐怖片裡的活屍」。
英國前財相奧斯本（George Osborne）擔任總編輯的倫敦標準晚報，批梅伊在保守黨內的支持極薄弱，只剩黨內少數力挺脫歐的狂熱分子支持，寧可輸掉下次選舉，也不肯在脫歐立場上有絲毫退讓。暗諷英國首相梅伊的領導地位比喻為「二流恐怖片裡的活屍。
社論警告，這意味我們繼續有一個群龍無首的政府，而我們面對的巨大挑戰不止脫歐，我們的經濟落後，我們在全球的地位已降低。英國值得一部更好的電影。
梅伊訪問日本期間接受英國廣播公司和英國獨立電視臺採訪時表示，自己不是會中途放棄的人，英國正處於緊要關頭，還有很重要的工作要做。
(中時電子報)
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