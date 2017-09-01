9月1日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●柯文哲 有夠威

從四面楚歌，到八面威風，柯文哲在世大運這場一個人的戰爭，把朝野看衰的笑話變神話，昨天拱選總統的聲音都冒出來了，雖然強取2020大位機會不大，2018連任市長，藍綠恐怕已難撼動！

●民進黨轉彎 務實挺中華奧會

國人引頸期盼的《國民體育法》修法本來在上會期就該三讀通過，卻又差點因為泛政治化的「名稱」問題被打回冷宮，所幸世大運成功喚回國人對《國體法》的注意力，在國會居多數的民進黨也在最後關頭務實以對，不再死守意識形態，搶在「台灣英雄大遊行」之前給選手送上大禮。

●習政權鞏固 對台將更強硬

中共19大10月18日在北京召開，習家軍將大舉進入中共領導層，習近平第二任期權力更穩固，勢必全力朝「2個100年」目標挺進。「2個100年」藍圖，隱含美國勢力將淡出西太平洋，而與中美關係屢切不斷的台灣問題，屆時也將水到渠成，實現真正意義的「中國夢」與民族復興。

《蘋果日報》焦點要聞

●9公里人海狂歡 謝謝台灣英雄

繼2004年希臘雅典奧運奪得台灣歷史首金，風光凱歸大遊行後，昨台灣再現萬人空巷慶功場面。200名2017台北世大運台灣健兒，接受長達9公里的人群，自發性上街夾道喝采，遊行車隊從總統府到市政府，將近2小時車程，所到之處民眾以歡呼、舉標語、拋彩帶、擊掌、齊歡唱的方式，向這些在競技場上奮力為台灣拼戰的英雄，表達衷心的感謝和致敬。

●掏空案 拖13年 孫道存確定入監

被譏為「全台灣最有錢窮人」的太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，被控任內與太電財務長胡洪九掏空太電約兩百億元，全案纏訟十三年，孫雖獲法官依《速審法》減刑，但他堅稱無罪，指胡隻手遮天還陷害他，最高法院不採信，昨維持二審見解，依偽造文書罪判孫三年徒刑，胡因業務侵占等罪被判刑十四年六月、併科罰金十億元，兩人均須入監，檢方昨同步啟動防逃機制。

●埔里蜜蜂 暴斃7500萬隻

南投縣埔里鎮上月起傳出蜜蜂大量暴斃，蜂農表示當地蜂箱幾全遭殃，有近半、7500多萬隻蜜蜂死亡，損失1000多萬元；蜂農看著空蕩蕩的蜂箱欲哭無淚，痛心指控「都是檳榔園噴灑芬普尼等農藥害蜜蜂死光！」南投縣農業處指出，蜂群大量死亡應是環境用藥造成，至於是不是芬普尼所致，需化驗確認。台中農業試驗所已進行調查，1周後可知結果。

《聯合報》焦點要聞

●執政高層：換閣揆 目前可能性不高

外傳台南市長賴清德下周將北上，接任行政院長，黨內人士指出，行政院長林全原本考慮在明年二月前交棒，但政局局勢瞬息萬變，提前在今年換閣揆，始終都存在可能性；不過，執政高層強調，現階段換閣揆的可能性不高，反倒是內閣人事會進行小幅改組，大約就在立法院新會期開議前。

●前瞻預算三讀 千億經費砍18.5億

歷經三天三夜不斷電表決，立法院昨天凌晨三讀通過「前瞻基礎建設第一期特別預算」，原編列的一○八九億元特別預算，全數按民進黨提案，表決通過減列十八億五千萬元，僅占百分之一點七。國民黨團痛批表決程序違法、違憲；民進黨團籲各黨放下惡鬥，重新建設台灣。

●實用？浪費？ 服儀都解禁了 為何還要繡學號

開學了，家長忙著為孩子繡學號，但店家愈來愈少，價格一年比一年貴，繡九件制服竟得千餘元，抱怨「服裝儀容都解禁了，為什麼不能取消繡學號？」但教育單位說，並未強制繡學號，學校可能是考量便於處理緊急狀況而要求繡學號。

《自由時報》焦點要聞

●樂陞案求償近40億 1獨董疑脫產

投資人保護中心（簡稱投保中心）昨向台北地方法院遞狀，針對樂陞案提出民事求償，求償對象包括董監事及三位獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍，以及會計師等人，合計求償金額超過三十九億元。投保中心透露，其中一位獨董有脫產的跡象，日前已向法院申請假扣押獲准，扣押資產超過千萬元。

●「稅改」回應張忠謀 保留盈餘擬減徵

財政部今將公布稅改方案，據悉，兩稅合一設算扣抵制將取消，股利所得改採「單一稅率、分開計稅」及「 定額免稅、合併計稅」二擇一課徵；且綜所稅最高稅率擬調降至四十％，營所稅稅率則調高至十八％至二十％，同時調降保留盈餘稅負，可能提供部分免徵或減徵優惠。

●美7軍售案 國軍納編明年預算執行

國防部昨將明年度預算書送至立法院，除延續今年「國防自主」施政方針，執行潛艦國造、新一代飛彈巡防艦、高效能艦艇後續量產等預算，美國政府今年六月底宣布售我空射型反輻射飛彈、新式魚雷等七項軍備，國防部為儘速執行上述軍購案，已將相關預算編列至明年度預算書內，藉此強化國軍戰力。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)