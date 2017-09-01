桃園安養機構4時火警 疏散26人

桃園市大溪一處安養機構1日凌晨4時許發生火警，桃園市消防局獲報出動大批人車前往灌救，疏散現場26人，無人員傷亡，消防局人員說，起火點為3樓廁所，燃燒面積約20平方公尺，至於起火原因待消防局人員近一步調查。

(中時)