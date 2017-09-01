美網》莎娃又獲特權 沃妹嗆：負面示範

莎拉波娃被美網安排在主賽場中央球場比賽。(美聯社資料照)

沃茲妮雅琪在美網第2輪就遭到淘汰。(美聯社資料照)

莎拉波娃以外卡資格參加美網，首輪打敗第2種子哈麗普，次輪對上非種子的巴柏絲也順利過關。然而丹麥女將沃茲妮雅琪非常不是滋味，因為莎娃被安排在美網的主賽場亞瑟艾許球場，沃妹身為第5種子卻只被安排到賽場外圍的第5號球場。

沃妹說：「一個從受傷打回世界第5的選手(就是沃妹)只被安排在5號球場，而且是第5場比賽，令人無法接受。然後你看中央球場，一個坐完禁藥球監回歸的選手(莎娃)可以大搖大擺在中央球場比賽，我明白背後的商業考量，不過這是負面示範。」

美網的中央球場雖有造價1.5億美元的活動式屋頂，但其他球場仍然因雨耽誤了賽程，導致安排上有些不周。由於沃妹一直抱怨，美網在第2輪開賽前把她和對手馬卡洛娃改到較大型的第17號球場比賽，不過事實很殘酷，沃妹最後敗給馬卡洛娃而遭淘汰，莎拉波娃則是在中央球場爆滿的觀眾面前成功晉級第3輪。

中央球場都是誰在比賽？球后普利絲可娃、男網球王納達爾、瑞士天王費德勒，大部分都是些頂尖的選手，莎娃目前僅排名146，她第3輪將對上非種子的坎寧，賽程依舊是被安排在中央球場，沃妹的憤怒其實不難理解。

(中時電子報)