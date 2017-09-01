懼俄假新聞、駭客攻擊 丹麥瑞典決定加強國防合作
丹麥和瑞典宣布決定加強兩國國防合作，以對抗來自俄羅斯、不斷增加的多種威脅，例如假新聞和駭客攻擊等。除此之外兩國也因俄羅斯軍艦和軍機頻出現在波羅的海，也決定增加傳統軍事合作。
瑞典國防部長胡爾特奎斯特(Peter Hultqvist)和丹麥國防部長弗里德里克森(Claus Hjort Frederiksen)在斯德哥爾摩舉行的會面前共同發表合作宣言，他們表示現在兩國無法清楚分辨假新聞和假情報，因此變得越來越不安全，兩國都已經面臨這兩種假資訊，現在希望加強保護兩國社會。
瑞典國際事務研究所認為俄羅斯國家媒體和網站偽造假文件、假新聞和假情報等，企圖影響瑞典的輿論和政策，目標是要盡量減少北大西洋公約組織(NATO)在波羅地海地區的重要性，並且阻止瑞典加入任何國際軍事聯盟。
瑞典即將在明年舉辦大選，瑞典總理勒夫文 (Stefan Lofven)在今年1月美國總統大選傳出遭到俄羅斯駭客介入後，勒夫文在國家國防會議中表示，他無法排除俄羅斯也會試圖影響瑞典選舉的可能性。
丹麥國防部長弗里德里克森也表示，希望能和瑞典等其他北歐國家增加傳統軍事合作，因為俄羅斯合併克里米亞(Crimea)，並且在鄰近地區大幅擴張軍事，瑞典和丹麥將進行聯合軍演、進行更多跨境軍事和情報交換活動等。
(中時電子報)
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