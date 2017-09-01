英雄遊行落幕 全場大合唱畫完美句點

世大運台灣英雄大遊行在台北市府來到終點站，中華隊好手們在市府前齊坐和柯文哲、熊讚以及全場觀眾一起大合唱，留給台灣民眾今年夏天最棒的回憶。

英雄遊行落幕 全場大合唱畫完美句點

台灣英雄大遊行從總統府前凱達格蘭大道出發，抵達台北市政府府前廣場，沿途受到民眾熱烈歡迎，台北市長柯文哲則在府前廣場等待選手抵達，並與選手一一擊掌，最後與選手齊唱「再出發」，讓全場歡聲雷動，隨著金色彩帶落下，也宣告2017台北世大運完美落幕。

(中天)