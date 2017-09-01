李天鐸：2020國民黨不能戰勝綠 必成歷史罪人
前國安局官員李天鐸今臉書發表「沒有『執政權』？一切都是假的！」文章，內容提到，吳敦義主席上台後，首要任務是：赢得2018，九合一大選，那個「目標」時間剩下一年。而接下來的立法委員、總統大選，那才是「重中之重」！如果2020年，國民黨不能戰勝民進黨，重新取得執政權，把這個百廢待舉，人民百姓，被蹂躪成滿目蒼痍的國家，葬送在我們手中時，中國國民黨必將成為歷史的罪人！
李天鐸表示自吳敦義主席當選、就任後，媒體和有心人士，多半聚焦在他的「中國政策」和所謂「一中各表」上。但李質疑「為什麼我們要陷在這個「泥淖」中？我們反對台獨，我們當然希望和中國大陸保持良好關係，保護我們的台商，促進台灣人民的經濟活路與發展。」
至於政治議題，絶對需要兩岸的中國人，以智慧和時間來解決處理。「表態」在政治學中，叫做「掀底牌」，底牌掀開前？牽涉到太多的：天時、地利、大環境、大思考，求一個民族前途，如何急於一時？而且明明就陷阱！
而李天鐸認為吳敦義主席上台後，首要任務是：赢得2018，九合一大選，那個「目標」時間剩下一年。各地方、各縣市、各別派系、人物，都有不同的考量，所以不管用什麼方法、手段？都必須留給主席：有思考、決定的空間，不必凡事要民主，也沒有四平八穩，一定要照走的規矩，傳統國民黨論資排輩的習慣，必須拋棄，那個前提，是要考慮到「黨」的前途，我們必須要團結一致，齊心協力贏取九合一選舉，因為接下來；2020立法委員、總統大選的時間，剩不到一年，那才是「重中之重」！
如果2020年，國民黨不能戰勝民進黨，重新取得執政權，把這個百廢待舉，人民百姓，被蹂躪成滿目蒼痍的國家，葬送在我們手中時，中國國民黨必將成為歷史的罪人！李天鐸斷言「不能勝選，沒有執政權，一切都是假的！」
(中時電子報)
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